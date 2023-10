26.10.2023 h 12:45 commenti

Bambina di un anno si ustiona con l'acqua bollente, trasportata d'urgenza al Meyer

L'incidente domestico è avvenuto nel Comune di Vaiano, ancora da stabilire la dinamica. Sul posto un'ambulanza della Misericordia con infermiere a bordo. La piccola ha riportato bruciature sulla schiena

Una bambina di un anno è stata trasporta in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer dopo essersi ustionata con una pentola di acqua calda.

L'incidente domestico, ancora da capire la dinamica, è avvenuto questa mattina intorno alle 11,30 nel comune di Vaiano, a dare l'allarme la madre della piccola. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con infermiere a bordo inviata dal 118. La situazione della piccola è apparsa subito grave per le ustioni si secondo grado sullaparte bassa della schiena, per questo la bimba è stata trasportata d'urgenza al nosocomio fiorentino.

