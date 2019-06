27.06.2019 h 10:13 commenti

Bambina di tre anni sfugge al controllo della madre, ritrovata sana e salva in un supermercato

La donna stava sbrigando una commissione in un'agenzia di spedizioni quando non ha più visto la piccola. Immediato l'allarme alla polizia che l'ha rintracciata grazie alla segnalazione del direttore del negozio

Ha approfittato di un momento di distrazione della madre, impegnata a sbrigare una commissione in un'agenzia di spedizioni di via Rota, ed è sparita dalla vista. Protagonista, ieri sera 27 giugno intorno alle 20, una bambina cinese di 3 anni. La madre, non riuscendo a ritrovare la piccola, ha chiesto aiuto alla polizia che ha inviato in zona una pattuglia delle Volanti. I poliziotti, con una foto della bambina in mano, hanno iniziato a cercare nella zona e nel giro di poco hanno ritrovato la piccola, che era entrata in un supermercato di via Pistoiese. E' stato il direttore del negozio a segnalare agli agenti la bambina, vista aggirarsi da sola tra gli scaffali. La piccola è stata così riaffidata alla madre.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus