Bambina di otto anni morì in un incidente sulla Bretella a Massarosa, condannati due automobilisti

La vittima, Linda Pastacaldi, era con la mamma la cui auto fu tamponata. Stamani, a cinque anni dalla tragedia, la sentenza di primo grado. Un imputato è stato condannato a 4 anni e l'altro a 2. L'accusa: omicidio colposo

Due condanne per la morte di Linda Pastacaldi, la bambina pratese di 8 anni morta a luglio 2017 in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla bretella Viareggio-Lucca (leggi). Il tribunale di Lucca (giudice monocratico Felicia Barbieri, pubblico ministero Cristina Lattanzi) ha condannato i due imputati chiamati a rispondere di omicidio colposo: Manolo Campioni, residente nella provincia di Pistoia, alla guida dell'auto che prese in pieno quella guidata dalla mamma della piccola, e Antonio Nesta, conducente dell'auto ferma lungo la strada che non ha corsia di emergenza. Quattro anni di reclusione al primo, difeso dall'avvocato Dalla Casa, e due con sospensione condizionale al secondo, difeso dall'avvocato Labis, la cui responsabilità - ruolo di concausa - è stata ritenuta minore. Maurizio Pastacaldi, campione di pesca e conduttore di trasmissioni televisive, e Veronica Ceri, genitori della piccola che era figlia unica, si erano costituiti parte civile, assistiti dall'avvocato Manuele Ciappi. A entrambi è stata riconosciuta una provvisionale ma l'esatto ammontare del risarcimento sarà stabilito in altra sede.La sentenza è arrivata nella mattina di oggi, mercoledì 14 settembre, a cinque anni dalla tragedia. I soccorritori tentarono il tutto per tutto per salvare la vita alla bambina ma alla fine fu anche inutile il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. Linda Pastacaldi morì il giorno dopo, il 16 luglio.Il processo ha ricostruito, anche attraverso le immagini delle telecamere che controllano il tratto della Bretella, i rilievi della polizia stradale e le numerose testimonianze, che l'auto condotta dalla mamma della bambina fu tamponata mentre, nel tentativo di evitare la macchina ferma sulla carreggiata, tentò di cambiare corsia. L'incidente si verificò all'altezza dello svincolo di Massarosa. Sul registro delle notizie di reato finirono sia il conducente dell'auto ferma di lato sulla strada che, naturalmente, l'uomo al volante dell'auto che finì sull'utilitaria su cui viaggiavano mamma e figlia.In una prima fase fu indagata anche la mamma di Linda, accusata di non aver tenuto la figlia sul seggiolino 'booster'. La posizione è stata archiviata perché l'avvocato Ciappi, attraverso consulenze e perizie, ha dimostrato che la presenza della apposita seduta non avrebbe influito sulle conseguenze. La donna, dunque, si è ritrovata all'interno del processo ma solo come parte lesa.Grande il cordoglio in città per la scomparsa della piccola Linda Pastacaldi: la chiesa di San Giuseppe in viale Montegrappa, zona nella quale la famiglia è conosciutissima, non riuscì a contenere la folla riunita per l'ultimo saluto. Un addio al quale partecipò anche il cantante Tiziano Ferro, idolo di Linda che sarebbe andata al concerto a Firenze insieme alla cugina. Ferro inviò un messaggio ai genitori: “Il vostro angelo riposa in pace, vi auguro di trovare presto la serenità che meritate. A voi e a Linda oggi vanno le mie preghiere”.