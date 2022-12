13.12.2022 h 19:34 commenti

Bambina di due anni e la mamma intossicate dal monossido di carbonio

La piccola è stata trasferita al Meyer per essere sottoposta a camera iperbarica. Sul posto, oltre al 118 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno areato il locale dove era stato acceso un braciere

Una bambina di due anni e la madre di trentacinque sono rimaste intossicate da del monossido di carbonio a causa di un braciere acceso in uno spazio al chiuso per scaldarsi. Sono entrambe di origine cinese e sono state portate al Santo Stefano in codice giallo. Mentre la mamma è stata dimessa poco dopo, per la bambina, così come prevede il protocollo sotto una certa età, è scattato il trattamento in camera iperbarica. Entrambe dunque, sono state trasferite al pediatrico fiorentino Meyer.L'incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 di oggi, 13 dicembre, in un edificio in via Baccio del Bianco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno areato i locali. Secondo quanto ricostruito fino a ora, mamma e figlia erano in questo locale insieme ad altri connazionali. Si tratta di una stanza in un piccolo fondo artigianale che ospita una confezione. L'assenza di un impianto di riscaldamento ha suggerito ai presenti un metodo "fai da te" per combattere le basse di temperature delle ultime ore. Quando l'aria è risultata irrespirabile a causa del braciere, i presenti sono usciti tutti fuori mentre la piccola e la mamma sono rimaste all'interno accusando un malore. Non è chiaro se la donna sia titolare dell'attività o una dipendente e perchè la bambina si trovasse in un ambiente di lavoro. Ulteriori accertamenti saranno effettuati nei prossimi giorni.