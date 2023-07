07.07.2023 h 15:16 commenti

Bambina di 5 anni si sente male al campo estivo, allertato anche il Pegaso

E' successo nel primo pomeriggio di oggi a Mercatale di Vernio. La piccola aveva appena finito di mangiare quando ha accusato il malore

E' intervenuto anche il Pegaso, nel pomeriggio di oggi 7 luglio, per soccorrere una bambina di 5 anni che si è sentita male mentre stava partecipando al campo estivo della parrocchia di Mercatale di Vernio. Per fortuna poi la situazione si è rivelata meno grave rispetto ai primi momenti e la piccola non è stata portata in elicottero al meyer, bensì al Santo Stefano che ha raggiunto in ambulanza.

Sono stati gli stessi animatori dell'oratorio a dare l'allarme, insieme al parroco, vedendo la piccola non stare bene subito dopo pranzo. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'automedica. Il medico, dopo aver visto la bambina, ha inizialmente ritenuto di fare intervenire l'elisoccorso in modo da trasferirla prima possibile al Meyer di Firenze. Pegaso è atterrato quindi al campo sportivo dove nel frattempo l'ambulanza aveva portato la piccola, rimasta sempre cosciente. Proprio il fatto che la bambina sembrasse essersi ripresa, ha fatto prevenire il suo trasporto in ambulanza a Prato e l'elisoccorso è potuto così ripartire vuoto.