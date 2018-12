05.12.2018 h 11:11 commenti

Bambina di 4 anni investita da un'auto mentre attraversa con la mamma: terzo caso in tre giorni

L'ultimo incidente di questa serie nera è successo questa mattina in via Agnoletti. La piccola è stata portata in ospedale in codice giallo e non è grave

Una bambina di 4 anni è stata investita da un'auto questa mattina, 5 dicembre, poco prima delle 8.40. E' successo in via Agnoletti, una traversa di via Bologna: la piccola stava attraversando con la madre quando è stata colpita da una Opel condotta da una 26enne pratese. La situazione sulle prime sembrava grave, al punto che il 118 ha inviato l'ambulanza in codice rosso. Per fortuna, poi, dopo le prime cure, i sanitari hanno declassato il codice in giallo. La piccola è stata trasportata al Santo Stefano, mentre la polizia municipale ha effettuato i rilievi di legge.

Si tratta del terzo caso in tre giorni di bambini investiti: il primo lunedì quando un cinese di 10 anni era stato investito da un'auto in via Soffici, appena sceso dallo scuolabus: il piccolo per fortuna si è rimesso nel giro di poco ed è già tornato a casa. Più grave, invece, l'investimento di ieri mattina a Usella, con una bambina di 11 anni travolta da un'auto e soccorsa in codice rosso. Adesso questo terzo caso.