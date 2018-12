04.12.2018 h 09:11 commenti

Bambina di 11 anni investita sulla 325 mentre attraversa, soccorsa in codice rosso

E' successo intorno alle 8 di stamani. La piccola è stata presa in pieno da un'auto che procedeva in direzione di Prato. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Vaiano e della Croce rossa di Vernio e la polizia municipale. L'incidente è avvenuto sulle strisce pedonali

Una bambina di 11 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in prossimità della fermata dell'autobus. E' successo intorno alle 8 di oggi, martedì 4 dicembre, sulla strada regionale 325 a Usella, nel comune di Cantagallo. La bimba è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di Prato. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Vaiano e della Croce rossa di Vernio, inviate dal 118. Secondo la prima ricostruzione della polizia municipale della Val di Bisenzio, la bambina stava attraversando la strada quando è sopraggiunta l'auto guidata da un uomo che non è riuscito ad evitare l'urto. Immediata la telefonata al 118 per far intervenire i soccorsi. Sia la bambina che il conducente della macchina abitano in Vallata. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire alla Municipale di effettuare i rilievi di legge. Accertamenti sono ancora in corso per ricostruire con esattezza quanto avvenuto, la posizione della bambina al momento dell'impatto e la velocità della macchina che viaggiava in direzione Prato.









Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus