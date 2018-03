20.03.2018 h 19:23 commenti

Bambina attraversa la strada da sola e viene investita

E' successo nel pomeriggio di oggi in via Ofanto. La bambina ha 3 anni. E' stata portata al pronto soccorso in codice rosso, poi declassato a giallo

Una bambina di origine cinese di 3 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava via Ofanto, vicino alla parrocchia del Sacro Cuore. E' successo nel pomeriggio di oggi, martedì 20 marzo, attorno alle ore 16. La dinamica è in corso di accertamento da parte della municipale, ma secondo quanto appreso, la bambina stava attraversando da sola. a Poca distanza ci sarebbe stato il nonno. Non è chiaro se la piccola gli sia scappata di mano o se procedesse da sola guardata a distanza.

A investirla è stato un pratese di 77 anni. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza in codice rosso, poi declassato in giallo.

Edizioni locali collegate: Prato

