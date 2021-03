17.03.2021 h 16:20 commenti

Balzo in avanti della raccolta differenziata a Vaiano che ora sfiora l'80%

Complice il lockdown, nel 2020 è aumentata anche la quantità di rifiuti prodotta ma la quota indifferenziata è rimasta invariata. Il sindaco Primo Bosi e il presidente di Alia Nicola Ciolini annunciano il potenziamento dei servizi partendo dall'apertura dell'ecocentro anche il sabato pomeriggio

A Vaiano la raccolta differenziata sfiora l'80%, una delle percentuali più alte del territorio provinciale. Il punto su quantità e qualità della raccolta differenziata porta a porta effettuata nel 2020 da chi vive e lavora in questo comune della Val Bisenzio è stato fatto stamani, 17 marzo, dal sindaco Primo Bosi e dal presidente di Alia servizi ambientali Nicola Ciolini.

Nel 2020 sono state raccolte da Alia complessivamente 7584,06 tonnellate di rifiuti: di queste, ben 5983,79 tonnellate di rifiuti differenziati e 1.590, 45 tonnellate di rifiuti residui non riciclabili. Lo scorso anno la percentuale di raccolta differenziata si è attestata al 79%, quasi quattro punti percentuali in più rispetto al 2019. Complice il lockdown, la produzione dei rifiuti è aumentata di oltre 1.100 tonnellate che a livello procapite significa passare dai 636,9 kg/ab/anno del 2019 ai 748,15 kg/ab/anno nel 2020. Il quantitativo di rifiuti indifferenziati però è rimasto invariato e questo significa che i cittadini sono stati virtuosi.

“Nonostante i grandi mutamenti imposti alla quotidianità di ciascuno dalla pandemia i cittadini vaianesi hanno confermato l’elevato livello culturale del loro stile di vita, improntato a comportamenti assolutamente virtuosi sul fronte ambientale. Per questo li voglio ringraziare pubblicamente - commenta il sindaco Primo Bosi .- Abbiamo raggiunto tutti insieme un risultato eccezionale suo fronte della raccolta differenziata, ormai l’80% è a portata di mano”.

Per premiare l'impegno dimostrato dai cittadini, è stato annunciato il rafforzamento dei servizi partendo dal prolungamento al sabato pomeriggio dell’orario di apertura dell’ecocentro di via Borgonuovo dove attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria per l’accesso, gli abitanti di Vaiano possono portare i rifiuti che non sono stati esposti durante la raccolta giornaliera.

Nel 2020 l’Ecocentro ha visto una forte contrazione del numero di accessi e quindi del quantitativo di materiali conferiti per la chiusura di oltre 3 mesi della struttura a causa del lockdown: gli ingressi complessivamente registrati lo scorso anno sono stati 6.707, dimezzati rispetto al 2019, quando gli accessi furono 12.044 e così ripartiti tra i Comuni della Val di Bisenzio che utilizzano l’Ecocentro: Vaiano 77%, Vernio 9%; Cantagallo 12%, Prato restante 2% . La media giornaliera è stata di circa 26 ingressi al giorno. Lo scorso anno sono stati raccolti all’Ecocentro 489.963 kg di materiali (nel 2019 furono raccolti circa 660.000 kg di rifiuti).

“II 2020 per noi è stato ovviamente un anno difficile anche a Vaiano, in conseguenza del cambiamento di abitudini imposto dal lockdown, con un forte incremento di produzione ma tutto concentrato, grazie ai cittadini, sul quantitativo di materiali avviati a riciclo e compostaggio– precisa Nicola Ciolini, Presidente di Alia Servizi Ambientali SpA –. Importante anche l’utilizzo dell’Ecocentro, seppur ridotto in conseguenza della chiusura obbligatoria per oltre tre mesi. Va sottolineato anche il grande impegno dei nostri operatori, che ha permesso di continuare a garantire tutti i nostri servizi, cui si è aggiunto l’attività mirata per la raccolta dei rifiuti degli utenti in quarantena per Covid 19, servizio che ci vede ancora fortemente impegnati nei 58 comuni serviti”.