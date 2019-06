06.06.2019 h 00:09 commenti

Ballottaggio, Biffoni fa il pienone in piazza del Comune e lancia la volata finale

In duemila stasera hanno risposto alla chiamata del candidato sindaco del centrosinistra che punta alla conferma alla guida della città

Se Matteo Biffoni cercava delle conferme per il ballottaggio di domenica prossima, le ha trovate questa sera, 5 giugno, in piazza del Comune. Oltre duemila persone, sin dall'ora del tramonto, hanno affollato il cuore politico del centro storico per tirare la volata finale al candidato del centrosinistra che punta alla riconferma dopo cinque anni alla guida della città. Biffoni è salito sul palco attorno alle 22 avvolto da un'ovazione e preceduto dall'intervento di una Giovane democratica, di una volontaria e di un commerciante. Una folla che ha colpito anche lo stesso Biffoni che nel ringraziare ha dato la sua prima stilettata al centrodestra e a Matteo Salvini, atteso per domani sera in piazza delle Carceri e mai nominato da Biffoni come il suo avversario Daniele Spada: "Grazie perché siete qui non per vedere un politico venuto da fuori ma un sindaco che avete sentito mille volte. Siamo una comunità, non abbiamo bisogno del soccorso di chi viene da fuori, che parli al nostro posto e che ci spieghi la nostra città. Prato non chiede il permesso a nessuno". Più volte, nel suo breve discorso, Biffoni ha contrapposto l'immagine di una città unita, impegnata e orgogliosa a quella proposta dal centrodestra, definita "divisa, impaurita e piccola". E ancora: "Sarò al vostro fianco come in questi 5 anni. Pronto a far tesoro delle critiche e a esaltare i punti di forza. Proteggiamo la città da chi la vuole portare indietro. Si pensa che raccontando storie alla pancia delle persone si possa dare un futuro alla città che invece ha bisogno di idee e progetti e non di paura". Poi il riferimento all'avvelenamento della campagna elettorale registrato nell"ultimo periodo: "Sono settimane che arrivano provocazioni. Qualcuno ha sperato invano che ci saremmo dimenticati di Prato per stare dietro a queste cose. Non ci interessa il terreno della denigrazione personale, dell'odio, delle proposte senza costruzione. Nulla ci farà distogliere dalla discussione sul futuro della città". Un ragionamento che porta a una richiesta precisa alla folla presente davanti ai suoi occhi: "Non perdete tempo sui social con gente che si nasconde dietro una tastiera. Il nostro terreno di gioco sono le piazze, le strade, le fabbriche, le case, le chiese e le attività commerciali. Parlate con tutti, amici, parenti e conoscenti. Convincete gli indecisi e anche chi domenica vuole andare al mare. Questa è la risposta migliore. Se facciamo tutto questo, vedendo questa piazza, credo che davvero domenica e nei prossimi cinque anni daremo a Prato tutto l'amore che c'è". La serata termina con una raffica di selfie e strette di mano sulle note dei Killers, dei Queen, degli U2 ma anche di Gazzè e di Achille Lauro. Tutti in fila per salutare il loro leader e per dargli la spinta finale. E.B.

