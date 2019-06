Matteo Biffoni sarà sindaco di Prato anche per i prossimi 5 anni. E' stata una vittoria netta e mai in discussione quella del primocittadino uscente che, alla fine dello spoglio, ha raccolto il voto di 42.199 pratesi (pari al 56,1%) mentre il suo sfidante Daniele Spada si è fermato a 32.992 voti (43,9%).

Un distacco di più 9mila voti, simile a quello che già al primo turno del 26 maggio aveva diviso i due candidati con Biffoni che ha pressoché mentanuto i suoi voti e Spada che li ha aumentati solo di circa 1.500. Segno evidente che gli appoggi esterni dei candidati sindaci sconfitti Marilena Garnier, Aldo Milone ed Emilio Paradiso non hanno spostato di molto la situazione. Al pari della seconda tappa pratese di Matteo Salvini, venuto giovedì a chiudere la campagna elettorale di Spada dopo il primo comizio del 4 maggio. Per il leader della Lega la seconda bruciante sconfitta in Toscana dopo quella di Firenze.

I pratesi hanno quindi scelto nel segno della continuità, affidando nuovamente alla coalizione di centrosinistra la guida della città. Un risultato non scontato visto quanto era successo alle Politiche del 2018, con il centrodestra che aveva vinto sia il collegio della Camera sia quello del Senato.

Grande festa tra i sostenitori di Biffoni, che è appoggiato da una coalizione che comprende Pd, Demos, Più Europa, e le civiche Biffoni sindaco e Sport per Prato. Dal comitato elettorale di via Garibaldi è partito un corteo festante fino a piazza del Comune.

A titolo di curiosità la prima sezione scrutinata è stata la 113 di Maliseti con Biffoni nettamente in vantaggio su Spada con il 65,53% (230 voti) contro il 34,47% (121 voti).

Sono stati 76.265 i pratesi che si sono recati alle urne per scegliere il sindaco di Prato nel turno di ballottaggio che vedeva contrapposti Matteo Biffoni, per il centrosinistra, e Daniele Spada per il centrodestra. Una percentuale del (56,5%) in calo rispetto a quanto avvenuto due settimane fa al primo turno quando aveva votato il 68,5% degli aventi diritto.

Si conferma quindi il trend emerso alle 19 con l'affluenza ferma al 40,5%, quasi il 16% in meno rispetto al primo turno del 26 maggio, mentre alle 12 la forbice tra i due dati era di appena due punti percentuali (18,5% contro 20,4%).