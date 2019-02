18.02.2019 h 09:06 commenti

Ballerini derubati degli abiti di gara. Appello: "Aiutateci a ritrovarli"

La coppia marchigiana era in città per partecipare alla gara internazionale dell'Eta Beta ma nella notte i ladri hanno rubato sulla loro auto: "I vestiti valgono 3.500 euro ma non sono commerciabili"

Brutta sorpresa per una coppia di ballerini marchigiani, venuti a Prato per partecipare alla gara dell'Estraforum della Star Cup Eta Beta, che ogni anno richiama in città centinaia di sportivi. La coppia è stata infatti derubata degli abiti di gara, per il valore di circa 3.500 euro. Il furto, denunciato dal ballerino Vittorio Pagini, è avvenuto la notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio: "Mentre pernottavamo in un albergo nel centro di Prato - racconta - dalla nostra auto sono state sottratte tre sacche contenenti vestiti da ballo di fattura specifica quindi non commerciabili".

Si tratta di abiti costosi e di estremo valore per i ballerini, ma difficilmente smerciabili, visto che sono tagliati su msura per chi li deve indossare. Da qui l'appello di Pagini: "Riteniamo che i responsabili tentino di disfarsene in qualunque maniera - dice - Se qualcuno li ritrovasse ci contatti al numero 3493448421. E' prevista una ricompensa".

Intanto la coppia di ballerini ha dovuto rinunciare alla gara di ieri.