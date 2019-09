25.09.2019 h 11:40 commenti

Bagnolo al chiaro di luna, una serata di musica, buon cibo e intrattenimenti per adulti e bambini

Oggi dalle ore 19 in poi via Montalese - dalla rotonda di Galceti a quella del chiesino di Bagnolo - chiude al traffico e apre al divertimento

“Bagnolo al chiaro di Luna” è la nuova iniziativa, organizzata dal Comune di Montemurlo con la Pro-loco e i commercianti, per valorizzare il commercio di vicinato e per promuovere momenti di socializzazione e aggregazione per i cittadini della frazione.

Oggi giovedì 26 settembre dalle 19 in poi, via Montalese a Bagnolo - dalla rotonda di Galceti fino al chiesino – chiude al traffico e apre al divertimento. I commercianti della strada proporranno aperitivi, pizza, dolci e tante animazioni pensate soprattutto per i più piccoli. A fare da contorno ad ogni attività commerciale ci saranno varie animazioni.

"Ci tenevamo, dopo tanto tempo, ad organizzare un'iniziativa che potesse valorizzare e dare uno spazio di visibilità alle attività commerciali di Bagnolo e allo stesso tempo far vivere la frazione. - spiega il sindaco Simone Calamai - Montemurlo al chiaro di luna, infatti, risponde all'obbiettivo di fare promozione del territorio, stando concretamente accanto ai nostri commercianti".

Un'iniziativa importante anche per l'assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero che dice: "L'idea è quella di far sì che questa iniziativa diventi un appuntamento fisso per la frazione, come lo sono “A spasso con l'Oste” o “Montemurlo sotto le stelle”. Vogliamo proporre ai montemurlesi, e non solo, una serata che sappia coniugare la valorizzazione del commercio con lo svago e il divertimento".