Bagno nella fontana del Bacchino, multate quattro Pagliette

A condurre le indagini la Municipale che ha poi trovato la collaborazione dei genitori dei ragazzi, tutti minorenni, che si sono presentati al Comando di piazza dei Macelli. La sanzione è di 200 euro

Sono state identificate e multate quattro delle dodici Pagliette che la notte del 17 marzo hanno fatto il bagno nella fontana del Bacchino. A condurre le indagini la Municipale che ha poi trovato la collaborazione dei genitori dei ragazzi, tutti minorenni, che si sono presentati al Comando di piazza dei Macelli. La multa è di 50 euro per ciascuno con la motivazione di “aver infranto il regolamento di polizia urbana”, che di fatto vieta il bagno nelle fontane cittadine. Il Bacchino non è stato danneggiato dal tuffo del rito di iniziazione. Una sanzione comunque, attesa dal club delle Pagliette che nei giorni scorsi ha infatti organizzato un aperitivo piazza del Comune per raccogliere i fondi destinati al pagamento. Una parte del ricavato è stata anche destinata al restauro del cordolo della fontana danneggiata da un tir che il navigatore aveva condotto tra le strette stradine del centro storico.

Edizioni locali collegate: Prato

