Bagno di folla per Verdone che strizza l'occhio a Prato: "Ora che l'ho vista potrei girarci un film"

Tante persone in centro ieri per incontrare l'attore e regista romano, ospite d'eccezione del Toscana Filmakers Festival

E.B.

È iniziata con una visita alle Manifatture del cinema, ieri 15 giugno, la giornata pratese di Carlo Verdone, ospite speciale delle premiazioni del Toscana Filmakers Festival. Chi era con lui assicura che l'attore e regista romano è rimasto molto colpito da questa struttura al servizio del cinema. Poco dopo quando il sindaco Matteo Biffoni gli ha consegnato i sigilli della città, si è detto sicuro che il Cineporto aiuterà a far emergere "una città ingiustamente poco conosciuta". È la premessa per trasformare Prato nel set di un suo nuovo film come già sta facendo Leonardo Pieraccioni e a breve farà Cinzia Th Torrini? Lui non lo esclude: "vediamo, perché no. Molto dipende dalla sceneggiatura. Si comincia da quella, non dalla città. È la terza volta che vengo qui. La prima per incontrare Francesco Nuti che stava girando Pinocchio, la seconda di passaggio, ora l'ho vista bene e la terrò presente".I fans intanto lo hanno assediato con selfie e autografi. Cortese e disponibile, non si è risparmiato e dal Comune, accompagnato dal direttore artistico del Toscana Filmakers Festival, Francesco Ciampi, ha raggiunto il caffè Bacchino in piazza delle Carceri per un breve incontro pubblico. Non si è tirato indietro neanche quando i giornalisti sono usciti dall'ambito cinematografico e da tifoso della Roma gli hanno chiesto un parere sulla vicenda stadio, di cui si dice "molto dispiaciuto", e, da romano doc sulla via da intitolare ad Almirante che pur lontano dalle sue idee non vede come una cosa negativa.Prima della cena al Ragiona, Verdone ha fatto tappa al Hotel President per una piccola pausa. La serata si è conclusa al Castello dell'Imperatore per le premiazioni del Festival e una chiacchierata con il critico cinematografico Federico Berti con cui ha ripercorso la sua lunghissima carriera. Tantissime le persone presenti. Senza limiti di agibilità del Castello, sarebbero state molte di più. Verdone ha dedicato la serata al pratese Piero De Bernardi, noto sceneggiatore di alcuni dei suoi film più famosi come Bianco rosso e Verdone.