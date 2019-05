04.05.2019 h 17:14 commenti

Bagno di folla per Matteo Salvini in piazza del Comune: "Se Prato vuole cambiare, noi ci siamo"

Il leader della Lega arrivato in città con oltre un'ora di ritardo. Piazza stracolma e misure di sicurezza massicce. Chiusa buona parte del centro storico. "Meno clandestini - ha detto - e più forze dell'ordine perché la gente perbene deve stare tranquilla"

Piazza del Comune come lo stadio. Così Prato ha accolto oggi, sabato 4 maggio, il leader della Lega Matteo Salvini che, con un'ora e passa di ritardo sul tabellino di marcia, è salito sul palco per lanciare il suo avvertimento al centrosinistra: “Tutta le gente che vedo qui sta liberando Prato e sta liberando l'Italia”. E poi l'invito ai pratesi: "Se siete contenti della Prato attuale allora continuate a votare il Pd, se invece volete il cambiamento allora noi ci siamo. Votate la Lega e votate Spada"Salvini, maglietta verde e pantaloni blu, accompagnato dai vertici regionali del partito, in primis Susanna Ceccardi, ha parlato del cambiamento che Prato può scegliere di fare votando Daniele Spada, candidato fortemente voluto dalla Lega e appoggiato da Fratelli d'Italia e Forza Italia.Voce affannata e aria stanca per il tour de force cominciato stamani a San Giuliano Terme e proseguito a Montecatini, Salvini ha fotografato a ripetizione la piazza stracolma piena di cartelli con il suo nome e caricata dai cori intonati a più riprese, quelli classici da tifosi in curva: “Un capitano, c'è solo un capitano”.Solo una breve contestazione, stoppata dallo stesso Salvini che ha chiesto silenzio ai suoi sostenitori per sentire i fischi e poi ha liquidato con una battuta: "Mi è sembrato di snetire dieci moscerini rossi ma non si sente più niente. nemmeno a Prato ci sono più i comunisti di una volta".Rispettate le aspettative di una piazza riempita con la gente che si è accalcata anche sulle scale del Palazzo Pretorio.Centro storico in larghissima parte chiuso: zona rossa estesa e misure di sicurezza massicce con strade e piazze controllate da un altissimo numero di forze dell'ordine.Salvini ha risposto agli applausi con altri applausi: “Vedervi da qua – ha detto alla piazza – è uno spettacolo e l'applauso più grande è per voi che state liberando questo Paese. Siete voi che state facendo cose grandi non noi. Noi cerchiamo umilmente di pagarci lo stipendio che ogni giorno ci date e io, da ministro dell'Interno, facendo arrivare in Italia solo chi ha diritto ad entrare e chiudendo i porti a tutti gli altri”.Tema dell'immigrazione molto caro a Prato e ai pratesi. Una corda che il capo leghista ha pizzicato più di una volta: “Con i soldi che stiamo risparmiando con gli sbarchi – ha detto – già quest'anno riusciamo ad assumere ottomila poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco da mettere al servizio della Toscana e dell'Italia. Meno clandestini e più carabinieri perché le persone perbene devono stare tranquille”. E poi la promessa di mandare anche a Prato più personale e di investire sulle telecamete di videosorveglianza.Agli elettori ha raccomandato Spada: “Qui, soprattutto qui – le parole di Matteo Salvini – c'è bisogno di un sindaco che non abbia cittadini di serie A e cittadini di serie B, e che assicuri controlli in tutte le case, in tutti i negozi e in tutti i capannoni senza cercare vie di mezzo facili e comode”.Poi l'invito a sottoscrivere la proposta di legge della Lega per la castrazione chimica per pedofili e stupratori.Tra i sostenitori anche diversi cittadini del Bangladesh, una ventina, che si sono presentati con largo anticipo in piazza per essere certi di ricavarsi un posto vicino al palco. “Noi siamo onesti, siamo lavoratori e siamo per Salvini perché lui – hanno detto – è per le persone come noi che lavorano e vivono onestamente”.Alla fine del comizio, duranto poco meno di 20 minuti, il ministro si è concesso ai tradizionali selfie con militanti e simpatizzanti.