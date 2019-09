08.09.2019 h 21:00 commenti

Bagno di folla lungo le strade per il Corteggio storico

È il primo di monsignor Nerbini e per il secondo mandato del sindaco Matteo Biffoni. Centro pieno di gente grazie anche alla giornata di domenica e al tempo che dopo i temporali della mattina è decisamente migliorato

In un centro gremito di persone è partita quasi puntuale la 52esima edizione del Corteggio storico di Prato, la festa civile e religiosa più importante della città che si ripete ogni anno l'8 settembre, giorno della Natività di Maria. È la prima del secondo mandato da sindaco di Matteo Biffoni e per molti consiglieri comunali lo è in assoluto. Pochi minuti dopo le 19.30 il gonfalone e'uscito dal palazzo comunale seguito dal primo cittadino e da tutte le autorità civili e militari anche di ambito provinciale. In sfilata anche il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani è una folta delegazione dei comuni gemellati che ogni anno in questa occasione omaggiano la città con la loro presenza. Il corteo delle autorità si è unito e guida la sfilata dei 20 gruppi storici provenienti anche da fuori Toscana, per un totale di oltre 400 figuranti. Dopo aver percorso le vie del centro il Corteggio ha fatto ingresso in piazza Duomo. Grandi applausi per il vescovo Giovanni Nerbini arrivato ieri a Prato. Per lui è una sorta di seconda festa di benvenuto.

