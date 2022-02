23.02.2022 h 15:43 commenti

Bacchereto, un monumento dedicato a Alda Merini in piazza Verdi

Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza idraulica e geologica dello spazio e per la posa di un monumento con i versi di "Madri" con cui la poetessa vinse il Concorso di poesia di Bacchereto

Sono partiti i lavori di rifacimento di piazza Giuseppe Verdi a Bacchereto, il cuore del piccolo borgo tornerà a essere luogo di aggregazione, grazie anche all’installazione del monumento intitolato alla poesia a opera dell’artista baccheretano Luigi Petracchi.

L’obiettivo è duplice: cambiare il volto di questo spazio con un restyling che renderà la piazza più fruibile e più bella da un punto di vista estetico, ma anche ricordare l'impegno dei baccheratani per la realizzazione del Concorso di poesia di Bacchereto. Sarà infatti posato un monumento che riporta i versi di “Madri” di Alda Merini, che qui negli anni ’90 ha vinto il concorso.

“Un intervento per rendere più bello Bacchereto - spiega il sindaco Edoardo Presentanti - ma anche per dare una vocazione: quella della poesia, quella della bellezza dell’animo a tutto questo territorio. Carmignano cerca sempre di caratterizzarsi per alcuni aspetti che hanno una vocazione turistica e non solo, Bacchereto è questo piccolo borgo bellissimo e sarà anche il nostro Borgo della poesia.”

I lavori, finanziati con fondi del governo per la Prevenzione del Dissesto, prevedono anche il consolidamento di un tratto di via Fontemorana con una regimentazione delle acque in modo da mettere in sicurezza la zona dal punto di vista geologico e idraulico