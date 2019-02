04.02.2019 h 11:28 commenti

Baby sitter si chiude fuori casa lasciando la neonata sola: intervengono i vigili del fuoco

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri in via Siena. La polizia ha poi identificato la donna scoprendo che è irregolare in Italia: avviate le pratiche per l'espulsione

E' costata cara, ad una baby sitter cinese di 47 anni, la disattenzione commessa nel pomeriggio di ieri, domenica 4 febbraio. La donna, uscendo per gettare la spazzatura, ha inavvertitamente chiuso la porta con le chiavi inserite nella serratura all'interno. Il problema è che in casa era rimasta la neonata che le era stata affidata dai genitori. Così in via Siena, dove è successo il fatto, sono intervenuti sia la polizia sia i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta mettendo al sicuro la bambina. A quel punto gli agenti hanno identificato la baby sitter, scoprendo che era irregolare in Italia: la donna aveva sul passaporto il timbro di ingresso per motivi di turismo, ormai scaduto. E' stata quindi denunciata e messa a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per le pratiche di espulsione.

