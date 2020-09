28.09.2020 h 10:57 commenti

Baby ladri sorpresi a rubare in casa: hanno 16 e 14 anni

Il furto tentato sabato a La Querce. Una è stata bloccata da un parente della proprietaria, l'altro dai poliziotti delle Volanti. Entrambi sono stati denunciati e poi affidati ad un'associazione che assiste i minori

Hanno cercato di rubare all'interno di una casa in via Etrusca alla Querce, ma sono stati scoperti da un familiare della proprietaria che ha dato l'allarme alla polizia. Così, nel giro di poco, i due ladruncoli sono stati bloccati: una dallo stesso cittadino, l'altro dai poliziotti della Volante. Si tratta di una ragazza di 16 anni e di un ragazzino di 14, entrambi di etnia rom e residenti in un campo nomadi di Roma.

E' successo sabato 26 settembre, intorno alle 19. Il testimone ha visto i due ragazzini uscire dalla casa della parente e si è messo all'inseguimento, riuscendo ad acciuffare la 16enne. Sul posto sono poi arrivati i poliziotti che hanno trovato, addosso alla ragazza, una collana e un ciondolo d'oro, oltre ad una banconota in dollari giamaicani, tutto di provenienza furtiva. Il complice è stato bloccato poco lontano, in via Ragnaia.

I due minorenni sono stati denunciati per furto in abitazione e poi affidati al personale di un'associaizone che si occupa di assistsre i minori.