Baby ladri sorpresi a rubare abbigliamento in un negozio al Parco Prato

Si tratta di due quindicenni che avevano rimosso le placche antitaccheggio a due magliette dal valore commerciale di 210 euro

Hanno cercato di rubare due magliette (valore commerciale 210 euro) da un negozio di abbigliamento sportivo del Parco Prato, togliendo le placche antitaccheggio e nascondendole sotto i giacconi. Ma le loro mosse sono state viste dagli addetti alla sorveglianza che hanno bloccato i due giovani per poi chiamare la polizia. E' successo nel pomeriggio di ieri, domenica 25 ottobre.

I ladruncoli, due quindicenni, entrambi pratesi, sono stati quindi segnalati per furto aggravato alla magistratura minorile. Sono stati poi affidati ai genitori, chiamati per la circostanza. Le magliette sono tornate nella disponibilità del negozio.

