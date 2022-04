10.04.2022 h 12:51 commenti

Baby gang in azione all'Omnia center, i carabinieri denunciano tre minorenni

L'intervento dei militari di Prato e di Iolo ieri sera dopo l'aggressione a due cinesi. I tre giovani sono stati bloccati dopo una breve fuga

E’ una vera e proprio baby gang quella che da qualche mese opera all’Omnia center disturbando, intimidendo e in qualche caso anche aggredendo gli avventori. I carabinieri di Prato sono riusciti a individuarne il gruppo dopo un’attenta attività d’indagine partita dalle segnalazioni della multi sala-centro commerciale e delle famiglie che lo frequentano. Si tratta di una decina di ragazzi, tra i 14 e i 16 anni, della zona, per lo più italiani.

Ieri sera, 9 aprile, tre di loro sono stati identificati dopo aver commesso atti intimidatori e una violenza fisica nei confronti di due giovani donne cinesi, una della quale perfino malmenata e che ha lamentato un dolore al braccio a seguito di ripetuti strattonamenti.

I tre sono stati braccati dai militari della Stazione di Prato e di Jolo, coadiuvati dai colleghi della Sio di Firenze, dopo un breve inseguimento. Sono quindi stati segnalati alla Procura per i Minorenni di Firenze. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità anche per altri episodi di violenza avvenuti nei giorni scorsi.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus