20.03.2023 h 11:31 commenti

Baby gang in azione a Vergaio, minacciati i frequentatori di un giardino

Richiesto l'intervento della polizia municipale che poi ha identificato e denunciato i ragazzi, tutti minorenni

(e.b.)

C'è una baby gang che imperversa in città. Tra minacce, danneggiamenti e furti, le segnalazioni non mancano. L'ultima in ordine di tempo è avvenuta lo scorso fine settimana a Vergaio, nel parco nei pressi di via Bellandi. Un gruppo di quattro-cinque ragazzi, dai 14 ai 17 anni, tutti italiani, ha disturbato i presenti e i residenti con un atteggiamento violento e in certi casi minatorio tanto che qualcuno ha chiamato la polizia municipale. Una volta sul posto gli agenti hanno identificato i componenti della banda che tra l'altro aveva a disposizione un motorino rubato. E' scattata quindi la denuncia per minacce e ricettazione. Procede la Procura del Tribunale dei minori. E proprio in quanto minori il riserbo degli investigatori è massimo.Non è chiaro se sia la stessa banda che un mese fa si è resa protagonista di un violento scontro con un gruppo di coetanei cinesi al Macrolotto Zero, prima a San Paolo e poi ai giardini di via Colombo dove tra l'altro un ragazzo ha riportato gravi ferite alla testa ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Non solo. Questa estate è emersa la presenza anche di un gruppetto di bulli che amava frequentare la zona tra piazza Ciardi e la Passerella con dei cani pittbull. I ragazzi denunciati la scorsa settimana a Vergaio, non avevano animali da compagnia al seguito, ma niente esclude che siano gli stessi.Solo un anno fa i carabinieri denunciarono otto ragazzi italiani tra i 15 e i 16 anni per una serie di reati tra cui aggressioni, insulti omofobi e razzisti ma anche tentativi di furto e atti vandalici. Base operativa era il Parco Prato, dentro e fuori dall'Omnia center, ma senza disdegnare le scuole. In 12 mesi le cose potrebbero essere cambiate in meglio, ma anche in peggio.