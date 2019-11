11.11.2019 h 16:13 commenti

Baby calciatori dall'Africa, resta a Prato il processo a Paolo Toccafondi

Il giudice delle udienze preliminari non ha accolto la richiesta di incompetenza territoriale avanzata dai legali del presidente dell'Ac Prato. La maxinchiesta della procura conta diciannove imputati nei tre diversi tronconi: tratta dei baby calciatori, frodi sportive, irregolarità nei lavori allo stadio Lungobisenzio

E' del tribunale di Prato la competenza sulla cosiddetta 'tratta dei baby calciatori' che la procura contesta al presidente dell'Ac Prato Paolo Toccafondi e ad altre quattro persone inserite nell'elenco di diciannove nomi che rischiano il processo nell'ambito della maxinchiesta dell'estate 2017 dei sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli su immigrazione, irregolarità dei lavori allo stadio Lungobisenzio e frodi sportive. Lo ha deciso il giudice delle udienze preliminari Daniela Migliorati che oggi, lunedì 11 novembre, ha respinto la richiesta di incompetenza territoriale avanzata dagli avvocati di Toccafondi, Enrico Guarducci e Fausto Giunta. I legali chiedevano di spostare a Bologna oppure a Firenze il troncone dell'inchiesta relativo alle giovani promesse del calcio fatte arrivare dall'Africa: nel capoluogo emiliano perché qui i ragazzini hanno messo piede in Italia o nel capoluogo toscano perché qui (a Sesto Fiorentino per la precisione) hanno trovato la loro prima sistemazione alloggiativa. Né Bologna né Firenze: il giudice ha sposato la tesi dei pubblici ministeri secondo i quali l'ingaggio dei giovani faceva capo al patron del Prato Toccafondi.

Sulle richieste di rinvio a giudizio o sugli eventuali riti alternativi come abbreviato e patteggiamento, il giudice deciderà il prossimo 30 gennaio.

Toccafondi compare solo nella parte dell'inchiesta che riguarda il favoreggiamento dell'ingresso illegale in Italia di quattro minori ivoriani. Tra i baby calciatori africani anche Kouame attualmente in forza al Genoa. Nello stesso troncone di inchiesta anche il segretario dell'Ac Prato Alessio Vignoli affidatario di due dei quattro minori, e altri due imputati.

Quanto ai lavori al Lungobisenzio, il giudice dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio dell'ex dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Prato Luca Piantini, difeso dall'avvocato Gabriele Terranova. Numerose le accuse che vengono mosse nei suoi confronti: oltre a diverse contravvenzioni inerenti il cantiere per l'ampliamento e l'adeguamento dello stadio, anche il falso ideologico per aver creato documenti utili a dimostrare la somma urgenza dei lavori e il depistaggio per aver ostacolato le indagini. Davanti al giudice delle udienze preliminari anche Sandro Grassi e Giuseppe Mazzeo della Castelnuovo Lavori, la ditta aggiudicataria dell'appalto del Lungobisenzio.

Nutrita anche la schiera degli imputati del troncone dell'inchiesta che riguarda le frodi sportive nei campionati di Eccellenza e Promozione della stagione 2016/2017. Il nome più famoso è quello dell'ex arbitro di serie A Matteo Trefoloni, finito nel mirino in qualità di presidente del Comitato regionale arbitri della Toscana. Secondo la procura, Trefoloni avrebbe affidato ad un fischietto gradito alla Sestese (il presidente Filippo Giusti ha patteggiato) lo spareggio play out contro la Nuova Chiusi. Della lista di imputati per frode sportiva un altro arbitro, allenatori, dirigenti e calciatori di società impegnate nei campionati minori toscani.







