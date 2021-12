23.12.2021 h 14:14 commenti

Babbo Natale in visita ai piccoli pazienti del Santo Stefano, i regali arrivati con la macchina dei carabinieri

Sorpresa per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. Distribuiti i doni acquistati grazie alla generosità del Comando provinciale di via Picasso. Iniziativa realizzata insieme alla Fondazione Ami

Babbo Natale ha fatto visita oggi, giovedì 23 dicembre, ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Santo Stefano. Babbo Natale è arrivato a bordo di una macchina dei carabinieri ed è stata una bella sorpresa per i piccoli pazienti. L'iniziativa è frutto di un'idea congiunta del Comando provinciale di via Picasso e della Fondazione Ami. Per i ricoverati e per i loro genitori è stata una mattina piena di sorprese e di sorrisi. Sono stati il comandante della Compagnia, il tenente colonnello Sergio Turini, e della Stazione, il luogotenente Davide Murru, a consegnare i doni, frutto della generosità dei militari. Ad accogliere i carabinieri sono stati il direttore sanitario dell'ospedale, Sara Melani, il presidente della Fondazione Ami, Claudio Sarti, il direttore del reparto di Pediatria, Pierluigi Vasarri, e, in rappresentanza del reparto di Ostretricia e ginecologia, Simona Cipriani e Claudia Foglia.



