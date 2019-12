05.12.2019 h 17:18 commenti

Babbo Natale apre il suo villaggio in via Pugliesi e porta in dono alla città dei defibrillatori

L'iniziativa è della Croce Rossa italiana con il patrocinio del Comune che ha messo a disposizione degli alberi per realizzare il boschetto

Quest'anno Babbo Natale ha trovato casa nell'ex oratorio di San Giorgio in via Pugliesi 34, concesso gratuitamente dai proprietari di Palazzo Vaj, grazie al contesto da fiaba realizzato dalla Croce Rossa in collaborazione con il Comune di Prato con uno scopo ben preciso: regalare alla città dei defibrillatori. Sabato pomeriggio sarà inaugurato il Villaggio di Babbo Natale che accompagnerà lo shopping natalizio in centro storico fino al 25 dicembre compreso. I bambini potranno immergersi nell'atmosfera magica di questo periodo e fare una foto con Babbo Natale in un ambiente interamente ecosostenibile. Ci sarà anche un mercatino con tante originali idee regalo realizzate dai volontari della Croce Rossa che si sono cimentati anche nell'allestimento del villaggio. In base al ricavato sarà acquistato uno o più defibrillatori per la città.

"Abbiamo voluto fare un evento che coniuga un momento di festività con l'impegno sociale - ha dichiarato l'assessore alla Città Curata Cristina Sanzò -. L'amministrazione ha accolto favorevolmente questa iniziativa da parte della Croce Rossa Italiana infatti abbiamo deciso di partecipare all'allestimento con il conferimento di alcuni abeti, che dopo la conclusione delle feste verranno ricollocati nella serra, per la realizzazione del boschetto del villaggio di Babbo Natale. Credo che questa iniziativa sia un bellissimo esempio di collaborazione tra l'amministrazione e le associazioni del territorio".

Non solo. Il 24 e 25 dicembre ritorna il progetto "Babbo Natale a casa mia" dove i volontari della Croce Rossa, vestiti da Babbo Natale, saranno disponibili a portare i regali direttamente a casa.

Questi gli orari di apertura del Villaggio. Sabato 7, giovedì 12, venerdì 13, mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20 e mercoledì 25 dicembre dalle 15:30 alle 19:30.

Mentre domenica 8, sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15: alle 19:30