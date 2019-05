04.05.2019 h 10:41 commenti

Babacar a Prato per raccogliere fondi per il Senegal, all'asta le maglie dei campioni di serie A

L'ex attaccante della Fiorentina sarà in città lunedì prossimo per l'evento organizzato al Pecci dalla sua associazione, la onlus Trenta Fondation che si occupa di mettere insieme fondi da impiegare per l'istruzione, il lavoro e la sanità nel Paese africano

El Hadji Babacar Khouma, ex attaccante della Fiorentina e attuale del Sassuolo, sarà a Prato lunedì 6 maggio per una iniziativa benefica organizzata dall'associazione che lui stesso ha creato, la onlus Trenta Fondation, il cui obiettivo è raccogliere fondi da destinare all'istruzione, alla salute e al lavoro delle comunità in Senegal e in particolare al sostegno dell'attività dell'Hospital Youssou Mbargane. L'appuntamento è alle 19 al Centro Pecci.

Nel corso dell'evento, a cui parteciperanno campioni di serie A, saranno battute all'asta da Farsettiarte le maglie originali di grandi calciatori come Insigne, Quagliarella, Berardi, Borja Valero, Chiesa.

All'asta andranno anche due fotografie del giovane artista ivoriano Mohamed Keita; il ricavato sarà devoluto a Kene Project, un laboratorio fotografico per minori aperto a Bamako (Mali).

La serata è aperta solo a coloro che si sono prenotati.



