22.09.2021

Azzerata la Tari per alcune categorie del commercio, Confesercenti: "Bel segnale dal Comune"

L'associazione di categoria soddisfatta per la scelta dell'amministrazione comunale di Prato. "Importante un sostegno concreto per quelle imprese che più di altre hanno patito gli effetti delle restrizioni durante la pandemia"

“La scelta di sostenere le imprese maggiormente colpite dagli effetti economici di questa pandemia, è un segnale di ripartenza e di speranza. Ringraziamo e apprezziamo”. Commenta così il presidente di Confesercenti, Stefano Bonfanti, la notizia dell'azzeramento della Tari operata dal Comune di Prato per alcune categorie del commercio. Al presidente fa eco Renzo Bellandi, presidente Fiepet Confesercenti Prato (pubblici esercizi): “Noi lo abbiamo sempre sostenuto, la Tari si poteva e si doveva ridurre in questa fase drammatica di pandemia, rimodulando le tariffe per alcune categorie commerciali che più di altre hanno subito le restrizioni. Siamo davvero soddisfatti, quindi, che il Comune di Prato abbia accolto le nostre richieste. Le bollette dei rifiuti per il secondo semestre 2021 che stanno arrivando in questi giorni sono a zero. In questi mesi abbiamo fatto pressioni con tutte le amministrazioni comunali affinché si uscisse dalla logica che la Tari dovendo coprire i costi del servizio, comunque, non poteva essere ridotta se non in una piccola percentuale sulla quota variabile. Diamo atto all’amministrazione comunale di Prato, al Sindaco Biffoni ed all’assessore Squittieri, di aver compreso le difficoltà di alcune specifiche categorie commerciali predisponendo questa manovra davvero innovativa”.





Edizioni locali collegate: Prato

