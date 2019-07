17.07.2019 h 08:51 commenti

Aziende energivore, il sindaco Biffoni chiede un incontro al ministro Di Maio

Ben 400 imprese del distretto pratese potrebbero vedersi riconosciuti i benefici europei per le aziende che consumano tanta energia elettrica se nel sistema di aiuti venisse inserito il codice del finissaggio

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha scritto al ministro del Lavoro Luigi Di Maio per richiedere un incontro sull'applicazione alle aziende del distretto tessile dei tagli alla bolletta energetica concessi dalla normativa europea alle imprese energivore. Tale richiesta è stata fatta in accordo con le categorie economiche dopo l'incontro avuto lunedì pomeriggio, 15 luglio, per fare il punto sulle azioni da mettere in campo alla luce della promessa d'intervento dichiarata dal governo venerdì scorso, 12 luglio, rispondendo a una specifica interpellanza dell'onorevole pratese del Pd, Antonello Giacomelli.

E' tutta una questione di codici come spiega il primo cittadino. "Abbiamo solo tre giorni di tempo, il prossimo 19 luglio scade il termine per la consultazione e per richiedere di inserire il codice 13 30 tra quelli che individuano i criteri per il sistema d'aiuto per le aziende energivore. Per questo dobbiamo lavorare tutti insieme, affinché in Europa venga inserito il codice del finissaggio, dando una risposta a oltre 400 imprese del nostro territorio". Il sindaco Matteo Biffoni ha invitato tutti a lavorare in maniera coesa per riportare a casa un risultato atteso dal 2014, quando la Commissione europea ha varato un sistema di aiuti per le aziende energivere fondato su tre parametri: consumo minimo di un gigawatt ore annuo, intensità di scambi commerciali e intensità energetica. Un sistema recepito nel 2017 dal Governo italiano. Quel che però manca negli allegati della Commissione Ue è proprio il codice Nace 13 30 che individua le aziende che fanno finissaggio, escludendo di fatto il distretto pratese dai benefici previsti dalla norma.

Oltre a sollecitare nuovamente il Governo, il sindaco scriverà anche al Presidente del Parlamento europeo David Sassoli affinchè Bruxelles dimostri attenzione alle richieste provenienti dal settore manifatturiero. Con l'inserimento nell'allegato 3 del codice 13 30, infatti, si potrebbe dare risposta a oltre 400 imprese del nostro territorio alleggerendo notevolmente la bolletta energetica.