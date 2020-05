12.05.2020 h 20:14 commenti

Azienda pratese si reinventa e inizia a produrre un termoscanner "intelligente"

La Elettro Potenza ha deciso di affrontare il periodo di crisi diversificando la produzione. Lo strumento è studiato per le imprese e oltre a misurare la temperatura corporea a distanza, si accorge se non indossi la mascherina

Una termocamera intelligente che misura la temperatura corporea a distanza e si accorge se non indossi la mascherina segnalando ciò che non va con una luce rossa. Uno strumento utilissimo per le aziende che in questa Fase 2 dell'emergenza sanitaria devono garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il personale e i clienti o gli utenti.

Ma è anche il modo in cui una piccola azienda artigiana di impiantistica elettrica ed elettronica ha deciso di rispondere a questo periodo di difficoltà economiche legate al'emergenza Coronavirus. E' la Elettro Potenza di via Zipoli a Prato di Anselmo e Giuseppe Potenza, due fratelli che con i loro 7 dipendenti, come è successo a moltissime altre attività, si sono trovati di fronte a una riduzione del lavoro di circa il 70%. Certo, c'è la cassa integrazione che in parte colma il calo entrate legato al crollo della produzione, ma senza prospettive un'impresa va poco lontano.

E così, grazie anche all'approccio hi-tech delle nuove e giovani leve, la ditta ha fatto una piccola ricerca di mercato ed è emersa l'appetibilità di questo strumento tecnologico che tra l'altro ha costi contenuti (circa 1.600 euro) detraibili al 50%. "Un'impresa non può stare su un albero a cantare ad aspettare gli aiuti del governo che comunque sono necessari e spero tempestivi. - afferma Anselmo Potenza, molto conosciuto in città anche per aver guidato in passato Cna - Ognuno deve fare la propria parte per se stesso e per gli altri. Ci siamo chiesti come potevamo mettere a frutto le nostre capacità cogliendo le opportunità del momento ed è arrivata questa risposta. Una risposta che può aiutare il nostro fatturato ma allo stesso tempo semplifica la vita delle aziende che devono garantire la sicurezza al loro interno in questa Fase 2".

Alia Servizi ambientali e una grande azienda con sede a Roma lo hanno già acquistato e installato per le loro sedi anche in vista della riapertura al pubblico. Un modo per non impegnare il personale nella misurazione della temperatura a chi varca la soglia d'ingresso. La macchina fa tutto da sola a una certa distanza. In realtà il dispositivo può essere utile anche in futuro, a prescindere dall'emergenza sanitaria come ci spiega Edoardo Potenza, l'informatico che ha curato questo progetto: "Ad esempio il dispositivo può essere collegato al data base del personale dell'azienda per il riconoscimento facciale in modo da garantire l'accesso solo a chi è autorizzato. Oppure si può collegare alle porte o ai tornelli d'ingresso in modo che si aprano solo se viene riconosciuta la persona. Gli usi sono molteplici anche da remoto e basta una semplice implementazione".

Nata nel 1988 al servizio del tessile, Elettro Potenza sa bene cosa significhi superare una crisi economica reinventandosi. E' stato proprio dopo il periodo più buio per il distretto che sono nati gli asset innovativi legati a internet, al sistema dati e alla videosorveglianza. Senza diversificazione l'azienda sarebbe stata costretta a sventolare bandiera bianca molto tempo fa. "Al tradizionale rapporto con l'industria che manteniamo - abbiamo introdotto tante novità e tanti servizi che ci permettono di stare sul mercato e di sfruttare al massimo le nostre competenze che cambiamento dopo cambiamento vanno arricchendosi".

"Mai sprecare una crisi" è la frase che campeggia all'ingresso della ditta a rimarcare lo spirito di chi ci lavora ogni giorno a cominciare dalla testa: "E' diventata il mio motto - chiosa Anselmo Potenza - la mia filosofia, mi auguro di riuscirci, anche a questo giro".

e.b.