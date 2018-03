28.03.2018 h 12:26 commenti

Azienda pratese lancia il primo servizio di archivio email in Cloud totalmente made in Italy

Il sistema è stato sviluppato interamente a Prato da Qboxmail, start up nata nel 2015 ma che sta già allargando i propri orizzonti ed è alla ricerca di personale

E' pratese il primo servizio di archivio email in Cloud totalmente made in Italy. A lanciarlo è Qboxmail, azienda informatica pratese nata nel 2015. Il sistema totalmente in cloud, senza complicate procedure di installazione e aggiornamento, è già disponibile.

Documenti, appuntamenti, contatti e molti altri tipi di informazioni passano oggi sempre più attraverso le nostre email, e spesso, per comodità, utilizziamo le caselle email per memorizzare e conservare queste preziose informazioni, con il rischio di perderle per sempre a causa di un banale errore di distrazione o di un incidente informatico.

Per questo a Prato hanno pensato di dar vita a un sistema di archiviazione semplice e efficace che aiuti utenti e aziende a salvaguardare e conservare i propri messaggi email, riducendo al minino il rischio di errori e perdite di dati.

Un nuovo prodotto sviluppato interamente in Italia che, dicono dall’azienda, ha richiesto oltre un anno di lavoro per raggiungere gli alti standard prefissati. Un servizio che, a differenza di altri presenti sul mercato, è stato pensato, progettato e sviluppato da zero da un team di giovani designer e ingegneri.

"Fino ad oggi – racconta Alessio Cecchi, fondatore e ceo dell’azienda – gli utenti e le azienda che volevano archiviare le proprie mail dovevano affidarsi a servizi americani o tedeschi. Per questo abbiamo deciso di dar vita a un servizio totalmente made in Italy, capace di rispondere alle esigenze degli utenti e delle aziende italiane".

Una realtà giovane quella di Qboxmail, che è alla continua ricerca di personale per far fronte ai molti progetti in cantiere, grazie anche all’entrata, nel 2016, nel gruppo Welcome Italia, azienda toscana di telecomunicazioni con sede a Massarosa.

"Abbiamo in cantiere – continua Alessio Cecchi – anche un progetto molto più ambizioso a cui stiamo già lavorando: un servizio che integri (in un unica interfaccia web) tutti gli strumenti di comunicazione necessari alle aziende per far lavorare in Smart Working le proprie risorse, sia in sede che fuori".