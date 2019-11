27.11.2019 h 14:55 commenti

Azienda festeggia i 20 anni di attività e porta in crociera tutti i dipendenti con le famiglie

Titolari e lavoratori di Anteprima Tessuti di Montemurlo hanno trascorso insieme il ponte di Ognissanti

Una crociera per tutti i 48 dipendenti dell'azienda Anteprima Tessuti di Montemurlo, un giro nel Mediterraneo di quattro giorni tra Montenegro e Croazia per il ponte di Ognissanti. In viaggio anche mogli, mariti e figli, in tutto un centinaio di persone. È questo il regalo che hanno fatto i tre soci dell'azienda di via Bramante a Montemurlo, Enrico Piazza, Riccardo Biagioni e Moreno Meoni, per dire grazie alle persone che, con il loro lavoro, in questi anni hanno fatto crescere la ditta di tessuti per l'arredamento, fondata esattamente vent'anni fa.

"I dipendenti sono una componente essenziale del nostro successo e abbiamo ritenuto importante dare loro un riconoscimento per l'impegno e la disponibilità dimostrata in questo ventennio", spiega Moreno Meoni. Insomma, una grande famiglia dove si lavora insieme, si gioisce insieme ma si soffre anche insieme.

La festa per i vent'anni di Anteprima è poi proseguita lunedì 25 novembre al Museo del Tessuto, dove è stato presentato il volume, curato da Pierfrancesco Benucci e presentato dalla curatrice del Museo, Daniela Degli Innocenti “Il tessile d'arredo ai tempi di Lorenzo Il Magnifico”.

Alla festa per i vent'anni di Anteprima non è voluto mancare, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, anche il vice - sindaco del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero

che ha voluto ricordare la figura del montemurlese Erasmo Meoni, il nonno di Moreno Meoni, che nel 1944 fu catturato dai nazi-fascisti proprio dalla Campolmi (oggi Museo del Tessuto), dove lavorava come operaio e deportato nel campo di concentramento di Gusen in Austria da dove non ha fatto più ritorno.

Da alcuni anni Anteprima Tessuti sostiene concretamente anche lo sport montemurlese, infatti, l'azienda è tra i principali sponsor del neo campione del mondo di Moto 3, Lorenzo Dalla Porta.