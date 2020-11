Sabato scorso alla Tessitura Italia di via Di Vittorio a Bagnolo Andrea Borelli ha installato un defibrillatore (Dae) un gesto di attenzione verso la salute dei propri dipendenti ma anche verso la comunità di Bagnolo: lo strumento salvavita è infatti a disposizione di tutti.

"La Tessitura Italia solitamente è operativa notte e giorno e quindi ho pensato che fosse utile mettere a disposizione, non solo dei miei operai, ma di tutti questo dispositivo salvavita.- spiega Borelli- La mia azienda si trova in una zona molto frequentata ed ho ritenuto importante pensare al prossimo, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, durante il quale tutti noi siamo portati a chiuderci in noi stessi". Andrea Borelli, infatti, ha censito il proprio defibrillatore, segnalando la presenza del dispositivo in azienda alla Regione Toscana. Dunque, in caso di malore il 118 potrà indicare la presenza del Dae a eventuali chiamate di soccorso per arresto cardiaco nella zona di Bagnolo. In caso di infarto infatti è fondamentale intervenire nei primi dieci minuti, in questo modo aumentano le possibilità di sopravvivenza.