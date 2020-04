02.04.2020 h 12:36 commenti

Avvolta dalle fiamme mentre è a casa, gravissima una donna di 77 anni

E' successo stamani, nella zona di Cerreto. L'anziana è stata soccorsa prima dalla Pubblica assistenza poi trasferita al Centro ustionati di Pisa con l'elisoccorso. Sul posto la polizia per accertare i fatti

Una donna di 77 anni è ricoverata in gravissime condizioni al Centro ustioni dell'ospedale Cisanello di Pisa dove è stata trasferita nella mattina di oggi, giovedì 2 aprile, per le ferite riportate in quello che, al momento, non è chiaro se sia stato un tentativo di suicidio o un incidente domestico. L'anziana, che vive nella zona di Cerreto, è stata avvolta dalle fiamme e solo l'immediato intervento dei familiari, richiamati dalle urla, ha evitato il peggio. Allertato subito il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza; i sanitari però, viste le gravissime condizioni, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per il trasferimento d'urgenza al centro pisano specializzato nel trattamento delle persone ustionate. L'anziana, secondo quanto appreso, avrebbe riportato ustioni di primo e di secondo grado su quasi tutto il corpo. Sul posto anche la polizia per un primo sopralluogo utile a ricostruire i fatti. Non è ancora stato accertato se la donna si sia data fuoco dopo essersi spruzzata addosso del liquido infiammabile o se, invece, stesse maneggiando qualcosa in cucina quando le fiamme l'hanno investita. Le verifiche sono in corso. Del fatto è stato informato il procuratore Giuseppe Nicolosi.









Edizioni locali collegate: Prato

