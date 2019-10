25.10.2019 h 09:52 commenti

Avvocatura pratese, nominato il nuovo Comitato Pari opportunità

Presidente l'avvocato Giuseppina Messineo. Il Comitato resta in carico per un triennio, fino al 2022

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Prato ha nominato il nuovo Comitato Pari opportunità. Ne fanno parte gli avvocati Giuseppina Messineo in qualità di presidente, Irene Cecchi in qualità di vicepresidente, Ilaria Bartalini, segretario, Elena Casavecchi, Antonia Zaccaria e William Dispoto, consiglieri. Il Comitato si occupa di promuovere ed estendere politiche di pari opportunità relativamente all'accesso e alla formazione professionale, di rimuovere e contrastare atteggiamenti dicriminatori di genere e qualsiasi ostacolo che si frapponga tra l'avvocato e il corretto svolgimento della professione. Il Comitato Pari opportunità resta in carica per tre anni, fino al 2022.



