20.09.2023 h 07:17

Avvocatura pratese in lutto per la scomparsa di una collega di 49 anni

Cordoglio per la morte dell’avvocata Giuseppina Messineo, presidente del comitato Pari opportunità. Oggi l’ultimo saluto all’oratorio della Misericordia

L’avvocatura pratese è in lutto per la scomparsa della collega Giuseppina Messineo, apprezzata civilista. Giuseppina Messineo, sposata e senza figli, aveva 49 anni e da tempo lottava contro la malattia. Molto attiva tra i suoi colleghi, era presidente del comitato Pari opportunità istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Profondo il cordoglio di tutta la categoria e di quanti l’hanno conosciuta per il suo lavoro che risaltava le doti umani e la grande preparazione professionale. Tutti i colleghi si sono stretti attorno alla famiglia di Giuseppina Messineo. L’ultimo saluto alle 10.30 di oggi, mercoledì 20 settembre, all’oratorio della Misericordia di Prato, in via Convenevole.

Edizioni locali collegate: Prato

