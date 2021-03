21.03.2021 h 16:54 commenti

Avvocatura pratese in lutto: è morto Michelangelo Acconci. Aveva 52 anni

Il professionista, affermato nell’ambito civile, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Grande commozione tra i colleghi

Avvocatura pratese in lutto per la scomparsa di Michelangelo Acconci. Il civilista, che avrebbe compiuto 53 anni a maggio, è morto nella mattina di oggi, domenica 21 marzo, a causa di un malore. Inutili i tentativi di rianimazione: l’avvocato sarebbe stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta fuori Prato, sulla montagna pistoiese dove l’avvocato, appassionato di sci, si trovava assieme alla famiglia. La triste notizia si è rapidamente diffusa tra i colleghi: grande lo sconcerto e la commozione per la prematura scomparsa. Michelangelo Acconci era molto noto in città: professionista bravo e preparato, apprezzato per le sue capacità e qualità.

