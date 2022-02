02.02.2022 h 10:37 commenti

Avvocatura pratese in lutto: è morto Alberto Valentini

Il professionista, deceduto a causa di una malattia, aveva compiuto 66 anni da pochi giorni. Era ricoverato all'ospedale Santo Stefano. L'avvocato era molto conosciuto anche per il suo impegno nel mondo del volontariato. Il ricordo commosso dell'amico e collega Alberto Rocca

L'avvocatura pratese piange l'avvocato Alberto Valentini. Lo stimato professionista si è spento a 66 anni a causa di una malattia fulminea; da qualche giorno era ricoverato all'ospedale Santo Stefano. L'avvocato Valentini lascia la moglie e tre figli. Era figlio unico e i genitori sono ancora in vita. Grande il dolore tra i colleghi a cominciare dall'avvocato Alberto Rocca, per anni suo socio nello studio Rocca-Breschi-Valentini, oltre che amico.

Fino all'ultimo la speranza che l'avvocato potesse vincere la malattia ma purtroppo non c'è stato niente da fare.

L'avvocato Alberto Valentini era noto per il suo impegno nel mondo dell'associazionismo e del volontariato: in passato aveva ricoperto per due mandati il ruolo di vicepresidente della Pubblica assistenza, associazione alla quale si era avvicinato e alla cui crescita aveva contribuito occupandosi delle sezioni. Era stato anche nel Consiglio regionale dell'Anpas Toscana.

Questo il ricordo dell'amico Alberto Rocca: “ Compiuti gli studi classici e di Giurisprudenza con lode, si è dedicato con passione all’avvocatura, onorandola fin dal 1982. Pochi anni dopo fondò con Massimo Breschi la società cui aderimmo Paolo Breschi ed io, vivace esperimento durato 30 anni in una Prato ancora caratterizzata da laboriosità ed inventiva. Circa cinquanta avvocati ne hanno fatto in qualche modo parte. Ha ricoperto incarichi di presidente dell’Associazione dei giovani avvocati e di vice presidente della Pubblica Assistenza, così mettendo a disposizione la propria generosità.Tutti lo ricorderanno per il suo sapere giuridico connotato da tenacia ed impegno umile nella difesa di chiunque avesse bisogno".

La salma è esposta alle sale del commiato della Pubblica Assistenza in via San Jacopo a partire dalle 16 di oggi, 2 febbraio, mentre il funerale sarà celebrato domani, alle 15, nella chiesa de La Querce.











