21.01.2022 h 14:28 commenti

Avvocato assillato dall'amante con messaggi e telefonate di minaccia: la donna sarà processata

Sul banco degli imputati una trentasettenne che avrebbe perso la testa dopo aver saputo che il professionista aveva una compagna con cui conviveva stabilmente. Due i capi di accusa: stalking ed estorsione per aver preteso le somme di denaro che nel corso della relazione l'uomo le aveva spontaneamente consegnato

Degli atti di persecuzione e dell'estorsione contro l'amante, dovrà risponderne in un processo. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato che ha rinviato a giudizio una donna di 37 anni accusata di aver tempestato di telefonate, messaggi, minacce e pretese di denaro l'avvocato pratese di una ventina d'anni più grande con cui aveva una relazione. Tanto forti le insistenze della donna da spingere il professionista a presentare una denuncia, e anche da convincere i magistrati a notificare il divieto di avvicinamento perché neppure l'avviso di garanzia aveva messo fine allo stalking. La denuncia risale alla primavera dello scorso anno quando la trentasettenne scopre che l'amante ha una compagna con cui convive stabilmente: una notizia che l'avrebbe mandata fuori di testa. Sarebbe così iniziato il bombardamento con tanto di richiesta, secondo la denuncia, di ricevere ancora i 7/800 euro che l'avvocato fino a quel momento le aveva spontaneamente dato più o meno tutti i mesi. Oltre a questo, la richiesta di portare a galla la relazione fino ad allora clandestina perché alla donna di essere la terza incomoda proprio non andava. Un'ossessione finita al centro dell'inchiesta che a marzo approderà in tribunale.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus