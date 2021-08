09.08.2021 h 10:19 commenti

Avvocati in visita al carcere della Dogaia: carenza di personale e celle anguste

Iniziativa della Camera penale di Prato e dell'Osservatorio carcere dell'Unione delle Camere penali italiane. 531 le persone rinchiuse nella struttura a fronte di una capienza di 581. Grave deficit di personale: una costante per le istituzioni della Giustizia in città

Una delegazione della Camera penale di Prato e dell'Osservatorio carcere dell'Unione delle Camere penali italiane ha fatto tappa oggi, lunedì 9 agosto, al carcere della Dogaia. La visita rientra nell'ambito dell'iniziativa 'Ferragosto in carcere' il cui obiettivo è verificare le condizioni dei detenuti nel periodo estivo che spesso, a causa della calura, rende la situazione molto difficile. Della delegazione hanno fatto parte gli avvocati Gabriele Terranova, Costanza Malerba e Sara Mazzoncini. A fare gli onori di casa il direttore dell'istituto, Vincenzo Tedeschi, e il comandante Luigi Bove. Gli avvocati sono stati accompagnati nei reparti di alta e di media sicurezza, nei reparti di isolamento e di semilibertà e nell'infermeria. “La visita – si legge in un comunicato – è stata occasione per scambiare informazioni e per contribuire alla costante attività di monitoraggio che i penalisti fanno sulle carceri con l'obiettivo di colmare la distanza, anche simbolica, che separa i luoghi di detenzione dalla società civile e che costituisce uno dei principali fattori di rischio rispetto all'insorgere di situazioni di illegalità e di degrado”.

La delegazione ha constatato il deficit di personale nella struttura: “Personale – è il giudizio – che sembra aver gestito meglio di altri le gravi problematiche prospettate dall'emergenza Covid. La carenza in pianta organica è una costante per le istituzioni della Giustizia in questa città ”.

Il carcere di Prato è classificato come istituto di primo livello superiore, ovvero rientra nell'elenco delle carceri che presentano maggiori complessità gestionali per dimensioni e caratteristiche. In Toscana, la Dogaia, insieme al carcere di Livorno e a quello di San Gimignano, è l'istituto che ospita anche detenuti del circuito di alta sorveglianza, vale a dire detenuti condannati per reati gravissimi, e per numero di presenze è secondo solo a Sollicciano. 531, ad oggi, le presenze a fronte di una capienza di 581. Alcuni reparti presentano criticità e fanno ricorso alla terza branda in cella mentre l'area riservata ai semiliberi ha svariati posti liberi.







