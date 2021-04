12.04.2021 h 12:30 commenti

Avviamenti al lavoro: nel 2020 a Prato sono stati un quarto meno rispetto all'anno precedente

I dati del Centro per l’impiego certificano le difficoltà dell'economia in seguito all'emergenza Covid. Tutti i settori, ad eccezione dell'agricoltura, hanno fatto partire meno contratti. Più penalizzate le donne

Alessandra Agrati

Nel 2020 gli avviamenti al lavoro in tutta la provincia sono stati 38.952 (- 23,91% sul 2019), 19.957 hanno riguardato la forza lavoro maschile, mentre sempre secondo i dati del Centro per l’impiego diffusi dalla Regione, i disoccupati risultano 32.654. Si tratta di numeri inferiori, a volte anche pesantementente, rispetto a quelli dell'anno precedente.L’emorragia maggiore riguarda il settore della ristorazione e l’alberghiero (-45%), male anche i trasporti con -33,6%, i servizi alle imprese con -32,2% il commercio con -28% e il manifatturiero dove la perdita è del 27,2%. Più contenuti i numeri delle costruzioni (-17%) e dell’istruzione e sanità (- 8,11%) , unico settore in crescita, ma per l’economia del distretto poco significativo, l’agricoltura con +5,6%. La fascia più penalizzata è quella degli over 39 anni con il 66% di disoccupati, seguita dai 31enni/39enni (16%), dai 25enni/30enni (10%) e under 25 con il 7%, le donne, come più volte annunciato, sono quelle che hanno pagato il tributo più alto.Per quanto riguarda la tipologia di contratti in cima alla classifica ci sono quelli a tempo determinato con 16.642 (-3.059) distribuiti in modo equo fra uomini e donne, seguono gli indeterminati con 12.964 avvii (- 5.360) di cui 7.011 riguardano gli uomini. Proporzioni ribaltate sia per l’apprendistato dove, su un totale di 2.476 avviamenti (- 730), 1.969 sono stati fatti a donne sia per i "progetto a lavoro (i vecchi cococo) dove su 850 (+47) le lavoratrici interessate sono state 451. In crescita i contratti di lavoro domestico che sono risultati 2.476 (+ 712), drastico calo per quelli con le agenzie interinali (-2020 per 3.128 contratti), stagionale con una perdita di 645 posti di lavoro su1.117 contratti totali, in calo anche i tirocini che sono stati 379 con una perdita rispetto al 2019 di 441 contratti.Prato mantiene il primato degli avviamenti con 32.128, seguita da Montemurlo con 3.409, Carmignano con 1.334. A Poggio a Caiano sono stati 724, mentre in Val di Bisenzio la maglia rosa tocca a Vaino con 882, seguita da Vernio dove su 260 contratti 185 riguardano la forza lavoro femminile e da Cantagallo con 216 totali.