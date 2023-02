01.02.2023 h 15:36 commenti

Avvallamento stradale su viale della Repubblica, disagi alla viabilità

Sul posto sono già intervenuti i tecnici di Publiacqua ma saranno necessarie ulteriori verifiche previste per la giornata di domani quando il traffico sarà parzialmente deviato

Disagi al traffico sul viale della Repubblica per le verifiche su un avvallamento stradale che si è venuto a creare all'altezza del tribunale in direzione Declassata. Sul posto stanno intervenendo i tecnici di Publiacqua.

L’intervento, come spiegato dall'azienda, prevede ulteriori e più approfondite verifiche nella giornata di domani, giovedì 2 febbraio, quando, in coordinamento con la polizia municipale, il traffico sarà parzialmente deviato proprio per consentire i lavori di scavo al termine dei quali sarà possibile stabilire e fissare anche le tempistiche per il ripristino della viabilità nella corsia attualmente occupata dal cantiere.

Intanto il Comune ha disposto fino al termine dei lavori, comunque non oltre domenica 5 febbraio, che venga chiuso al transito il tratto di viale della Repubblica tra l'incrocio con via Catani e l'incrocio con piazzale Falcone e Borsellino (lato centro città) con senso unico di marcia in direzione da via Catani verso il centro città. Anche nel piazzale ci sarà il senso unico di marcia verso l'ingresso del Tribunale revocando il doppio senso di marcia.Durante la chiusura il traffico proveniente da viale della Repubblica in direzione sud, sarà deviato sul piazzale Falcone e Borsellino e viale della Repubblica per riprendere poi il percorso regolare.