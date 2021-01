25.01.2021 h 12:30 commenti

Avevano chiesto la Fis per i dipendenti ma continuavano a farli lavorare: denunciati i titolari di uno studio

La guardia di finanza ha smascherato il trucco messo in atto nel primo periodo della pandemia in modo da generare un credito d'imposta per l'azienda. Durante le indagini geolocalizzati i lavoratori attraverso i tabulati telefonici e analizzate migliaia di mail

Durante la prima fase della pandemia avevano chiesto per i propri dipendenti il sostegno del Fis (Fondo di integrazione salariale) giustificandolo con il venir meno della possibilità di svolgere il proprio lavoro. In realtà, come accertato dalla guardia di finanza, nel periodo coperto dall’intervento del Fondo, i dieci dipendenti dello studio, che si occupa di elaborazione buste paghe, hanno normalmente continuato a prestare la propria attività lavorativa, in ufficio o da casa in smart working, ricevendo la normale retribuzione sebbene nella loro busta paga risultasse un importo ridotto.

Per questo motivo i due soci dello studio, uno dei quali amministratore unico, sono stati denunciati alla Procura per il reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. Si tratta di un cittadino italiano e di uno cinese.

Il Fondo di Integrazione Salariale (Fis) è un ammortizzatore sociale - previsto sin dal 2016 - che consiste in una prestazione economica, erogata dall'Inps a favore di determinate categorie economiche, volta a fornire sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Attivandola, i titolari dello studio finito al centro delle indagini, avevano generato un credito di imposta - pari alle integrazioni previste ed anticipate ai lavoratori - da utilizzare in compensazione di pregressi debiti maturati verso gli enti previdenziali.

Determinante, per il buon esito delle investigazioni delle Fiamme Gialle, è stato l'esame della documentazione contabile e di migliaia di email ed altre comunicazioni scambiate in seno all’azienda, che ha sede a Prato, il ricorso a sopralluoghi ed appostamenti nonché l’esame dei tabulati telefonici attraverso i quali è stato possibile - giorno per giorno - geolocalizzare gli spostamenti fisici del personale dipendente.