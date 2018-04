20.04.2018 h 14:03 commenti

Avevano abbandonato la scuola, ora hanno un diploma di operatore di sala grazie ad un progetto regionale

Si è concluso dopo due anni e oltre 2000 ore di lezioni il progetto formativo per dare un futuro ai ragazzi "drop out". In diciassette hanno ottenuto un diploma che gli aprirà le porte del mondo del lavoro, qualcuno ha già ottenuto l'assunzione.

Oltre duemila ore fra lezioni e attività pratica, due anni di impegno, tanta forza di volontà ma alla fine 17 ragazzi fra i 16 e i 18 anni ,che avevano abbandonato gli studi, sono riusciti a conseguire il diploma di operatore della ristorazione di sala da bar, alcuni hanno addirittura ottenuto un contratto di lavoro. Il corso finanziato dalla Regione Toscana è stato organizzato dall’ agenzia Formatica. “Tramite questo progetto – spiega Andrea Zavanella amministratore delegato della società – i ragazzi drop out hanno avuto la possibilità di ricominciare un iter formativo che si è concluso con un diploma spendibile nel mondo del lavoro”. Tra questi c’è anche Federico che è già stato assunto. “Ho ripreso in mano i libri – spiega il neo diplomato – perché ho capito che dovevo costruirmi un futuro e trovare la mia identità. E’ stato faticoso e impegnativo, ma soprattutto mi ha aiutato a crescere”.

I corsisti, da marzo 2016, hanno avuto modo di poter apprendere la professione con 2100 ore di lezione e alternanza scuola lavoro, partendo dal recupero delle competenze scolastiche di base fino a passare all'approfondimento delle discipline professionalizzanti propedeutiche. Molte le ore di laboratorio didattico, ben 735, in cui gli allievi si sono cimentati nelle attività pratiche nelle diverse discipline, come ad esempio, servizio ed organizzazione della sala, allestimento buffet, caffetteria, preparazione cocktail e snack, con lezioni ospitate all'interno del circolo Eugenio Curiel. Ore di lezione sono state infine dedicate a laboratori di teatro, su uso e abuso di alcol e sostanze, educazione all’affettività e alla sessualità. Incontri specifici sono stati effettuati, durante il percorso, coinvolgendo i genitori degli studenti.

“Il progetto – ha spiegato Simona Marinai titolare Le Barrique – è stato pensato per aprire le porte ai giovani, abbiamo cercato di insegnare loro un mestiere e trasmettergli la passione per la nostra attività. Con Federico è venuto naturale, terminato lo stage, proporgli un’assunzione visto la sua voglia di imparare e mettersi in gioco”.



