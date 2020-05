11.05.2020 h 15:07 commenti

Autovelox sulla declassata bocciati da una nuova sentenza della Cassazione dopo il ricorso di un noto legale

Multa datata 2012. Dopo otto anni ribaltate le sentenze di primo e di secondo grado. Viale Leonardo da Vinci non ha le caratteristiche di una strada lungo la quale si può utilizzare l'autovelox

La Declassata non è una strada urbana di scorrimento e perciò non può essere soggetta al controllo della velocità tramite autovelox. Non è notizia nuova ma la Cassazione lo ha ribadito accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato Luca Cianferoni, noto penalista fiorentino difensore, tra gli altri, di Totò Riina, multato nel 2012 per eccesso di velocità lungo viale Leonardo da Vinci. Cianferoni, ribaltando le sentenze a lui sfavorevoli emesse in primo grado dal giudice di pace e in secondo grado dal tribunale, ha avuto la meglio sul Comune di Prato come altri prima di lui. La Suprema Corte ha cassato con rinvio nuovamente al tribunale pratese stabilendo che ad occuparsi del procedimento debba essere un giudice diverso dal precedente.

Cianferoni ha sempre respinto la legittimità della multa perché non immediatamente contestata dalla polizia municipale in una strada, la Declassata appunto, che manca dei requisiti necessari ad essere classificata tra le strade urbane di scorrimento dove può essere utilizzato l'autovelox; la strada è priva di banchina pavimentata a destra, di marciapiede e di aree di sosta, “elementi – scrive la Cassazione – strutturali necessari” ai fini della classificazione. Sono, invece, considerati elementi eventuali la corsia riservata ai mezzi pubblici e le intersezioni a raso regolate da semaforo.

Da anni gli autovelox lungo la Declassata sono spenti e in qualche caso non ci sono addirittura più perché, inservibili in quel contesto, sono stati collocati altrove.



