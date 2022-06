La sentenza in questione in realtà, pone l'accento sulla verifica periodica che deve essere fatta degli autovelox per assicurare che la taratura iniziale o, se si preferisce l'omologazione, sia mantenuta correttamente. Verifica che dev'essere attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità.

A Curcio risponde il comandante della Municipale, Marco Maccioni chiarendo subito che tutti i dispositivi resteranno accesi: "Sulla base di cosa dovremmo spegnere? Un conto è farlo alla luce di numerosi ricorsi persi, un conto sulla base di una sentenza della Cassazione che intanto non mi risulta essere a sezione unite, ma si esprime sulla legittimità di un caso specifico che non riguarda Prato. Al momento non ci risulta alcun ricorso sulla questione per quanto ci riguarda. Quindi spegnere gli autovelox senza un reale motivo significherebbe ritrovarsi subito la Corte dei Conti a bussare alla porta per i mancati introiti. Alla faccia della colpa grave. Inoltre gli autovelox vengono periodicamente controllati per verificarne la corretta elaborazione. Poi ci sono i T-red, dispositivi per cui è stata fatta richiesta accesso agli atti, che hanno un meccanismo diverso rispetto agli autovelox. Anche in questo caso comunque, vengono sottposti a verifica tecnica".

"Gli autovelox e i T-red del Comune di Prato devono essere spenti in autotutela perchè non in regola". Lo afferma il consigliere comunale della Lega Marco Curcio alla luce della documentazione che ha ricevuto dagli uffici sulla base di una propria richiesta di accesso agli atti.Secondo Curcio, da tale documentazione si evince che i dispositivi sono solo autorizzati e che sulla base di una circolare del ministero autorizzazione e omologazione siano considerate la stessa cosa. Qui starebbe il nodo contestato da Curcio partendo da una sentenza della Cassazione del marzo scorso: "Tale sentenza stabilisce che tutti i dispositivi usati per fare multe agli automobilisti devono essere anche omologati, non solo autorizzati. Nessuna macchinetta usata dal Comune di Prato è quindi in regola. Chiunque abbia preso una multa, quindi, se fa ricorso potrebbe vincerlo, annullando la multa. Ho chiesto agli uffici le omologazioni di tutti i dispositivi usati dalla Polizia Municipale di Prato per sanzionare chi supera i limiti di velocità e chi passa la linea del semaforo col rosso. Mi hanno risposto inviando solo le autorizzazioni: ho quindi richiesto nuovamente le omologazioni, ma il comandante mi ha risposto di suo pugno dicendo che autorizzazione e omologazione sono la stessa cosa, facendo riferimento a una comunicazione del Ministero di alcuni anni fa. Nel mentre però - aggiunge Curcio - è intervenuta la Cassazione il 17 marzo di quest'anno con l'ordinanza n. 8694, che a sua volta fa riferimento a una sentenza della Corte Costituzionale (113/2015): non è sufficiente l'autorizzazione, serve l'omologazione. Una questione sulla linea di numerose decisioni dei giudici di pace su casi analoghi. Quindi, chiunque faccia ricorso, sulla base di questo precedente giurisprudenziale, ha buone probabilità di vincere e vedersi annullata la multa. Chi di loro volesse informazioni su come fare ricorso, sono pronto a fornirgli tutte le informazioni necessarie, il modulo da compilare e inviare si trova online".