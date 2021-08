06.08.2021 h 14:15 commenti

Autostrada dell'acqua, lavori dal 9 all'11 agosto, possibilità di rubinetti a secco: in arrivo le cisterne

Nove cisterne saranno collocate da Publiacqua in diverse zone della città per garantire l'approvvigionamento. Il Comune di Prato ha predisposto una campagna informativa

Il Comune di Prato sarà interessato dalle 24 di lunedì 9 agosto fino alla mattina di mercoledì 11 da abbassamenti di pressione dell'acqua in assenza di autoclave, ai piani alti e durante i momenti di maggior consumo, e da possibili mancanze d’acqua in occasione della posa della nuova Autostrada dell’acqua in centro a Firenze.Per l'occasione saranno attivati i canali informativi di Alert System con avvisi recapitati oggi venerdì 6 agosto e lunedì 9 agosto sia per sms che sull'app Cittadino Informato, oltre ai messaggi vocali inviati stasera venerdì 6 agosto dalle 19.30 e lunedì 9 agosto dalle 12.30. Inoltre dalle 9 di sabato 7 agosto alle 16 di mercoledì 11 agosto scorreranno gli info avvisi sui pannelli luminosi a messaggio variabile presenti in città.Martedì 10 agosto l'erogazione dell'acqua dovrebbe essere assicurata nelle tre fasce orarie dalle 6 alle 7, dalle 12.30 alle 14 e dalle 19 alle 21.Martedì 10 agosto saranno garantite da Publiacqua nove cisterne di acqua potabile, localizzate in nove aree diverse del Comune di Prato, che i cittadini potranno utilizzare muniti di una stagna. Le autobotti saranno dislocate in via delle Fonti di Mezzana (all'altezza di viale della Repubblica), piazzale Maria Callas, ponte Petrino (all'altezza della chiesa), piazza Mercatale, via Umberto Giordano (davanti all'ex Pam di via Pistoiese), via Brasimone, via Taro (nel piazzale del fontanello dietro alla scuola Ciliani), via Caduti Senza Croce (all'altezza del pattinodromo di Maliseti), via Mozza sul Gorone (all'altezza dell'immissione su via Targetti).Per informazioni sul servizio e sull’approvvigionamento si può chiamare il numero verde di Publiacqua 800 314 314, attivo 24 ore su 24 e potenziato, e visitare il sito www.publiacqua.it