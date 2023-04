24.04.2023 h 13:29 commenti

Autostrada bloccata per un autobus in fiamme: lunghe code in direzione Firenze

Tanta paura ma per fortuna senza conseguenze gravi per i turisti a bordo di un autobus che ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada A11







Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce d'oro inviata dal 118 ma fortunatamente nessuna delle persone a bordo ha avuto bisogno di assistenza sanitaria. Sono state fatte scendere per tempo. La circolazione autostradale è stata interrotta per permettere le operazioni di soccorso all'altezza del ponte di Casale. Il traffico è stato fatto uscire a Prato Ovest dove è intrvenuta la Municipale per regolare il traffico Tanta paura ma per fortuna senza conseguenze gravi per i turisti a bordo di un autobus che ha preso fuoco mentre percorreva l'autostrada A11. L'allarme è scattato attorno alle 12 di oggi, 24 aprile, subito dopo il casello di Prato ovest in direzione Firenze.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce d'oro inviata dal 118 ma fortunatamente nessuna delle persone a bordo ha avuto bisogno di assistenza sanitaria. Sono state fatte scendere per tempo. La circolazione autostradale è stata interrotta per permettere le operazioni di soccorso all'altezza del ponte di Casale. Il traffico è stato fatto uscire a Prato Ovest dove è intrvenuta la Municipale per regolare il traffico

Edizioni locali collegate: Prato

