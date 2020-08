18.08.2020 h 17:02 commenti

Automobilisti poco disciplinati: in sette mesi multe per quasi 4 milioni di euro a Prato

Nonostante il periodo di lockdown la polizia municipale ha elevato migliaia di sanzioni. Solo quelle per eccesso di velocità sono state 6.352, anche se quella più frequenti sono il mancato pagamento della sosta e il non rispetto dei turni di pulizia strade

In otto mesi, da gennaio ai primi di agosto, la Municipale di Prato ha elevato multe per oltre 4 milioni di euro. Una cifra che, sicuramente, risente del periodo di lockdown quando, giocoforza, la maggior parte degli automobilisti era bloccata a casa. Basti pensare che nel 2019 il totale delle sanzione contestate dalla polizia municipale ammontava a oltre 10 milioni di euro.

Nonostante questo, però, sono stati in tanti a infrangere le regole del codice della strada. Soltanto per eccesso di velocità le multe sono state 6.352 per un controvalore di circa un milione e 200mila euro. In questo caso, se facciamo il raffronto con l'anno precedente, vediamo che le multe in sette mesi sono state quasi la metà rispetto a tutto il 2019 quando gli automobilisti multati erano stati 12.014 per un totale di 2 milioni e 300 mila euro.

La “classifica” delle infrazioni, nei primi sette mesi del 2020, è guidata dai furbetti del parcheggio: in 14.925 non hanno pagato la sosta restituendo così, al Comune, sotto forma di multa 600.390 euro. Subito dopo, con 12.776 multe, si posiziona l'nfrazione per la sosta durante la pulizia della strada, che complessivamente ammonta a circa 536mila euro di sanzione. E ancora, in 1.128 hanno scambiato il marciapiede per un parcheggio (96.400 euro di multe), mentre 784 hanno attraversato con il rosso (oltre 143mila euro di sanzioni) e 91 non hanno rispettato le precedenze (15.500 euro). Sono stati 85 i guidatori senza o con la patente sospesa (342mila euro di multe), mentre quelli che si sono messi al volante senza averla rinnovata sono stati 38 (6mila euro di sanzioni), 22 quelli che hanno utilizzato una patente non valida sul territorio italiano (quasi 4mila euro di multe). Per quanto riguarda la manutenzione delle auto, 304 sono risultate prive di revisione per un totale di 86.800 euro di multe, mentre i veicoli i cui freni, fari non erano in regola sono stati 48 (4,5mila euro di multe).