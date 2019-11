25.11.2019 h 10:52 commenti

Automobilista perde il controllo dell'auto, colpisce una vettura parcheggiata e si ribalta: due feriti

L'incidente è successo questa mattina in via di Cavarzano a Vernio, alla guida della vettura un 78enne. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma non sono coinvolte altre macchine

Ha perso il controllo della propria auto, ha urtato una vettura parcheggiata lungo la strada per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata.Ha fatto tutto da solo l'automobilista di 78 anni che questa mattina, 25 novembre, poco prima delle 9 transitava per via di Cavarzano a Vernio. Ancora da stabilire la dinamica dell' incidente ma, secondo i primi rilievi della Municipale, il guidatore ha sbandato, nell' urto ha colpito una vettura posteggiata e una centralina del gas e una dell'Enel.Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Misericordia di Vernio e una di Vaiano e una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e la vettura. Non sono state rilevate fughe di gas. Il 78enne e la donna di 73 anni che viaggiava con lui, sono stati trasportati al Santo Stefano rispettivamente in codice verde e giallo.